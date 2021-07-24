رغم تصويرها بلا كهرباء.. “ياويل ويلي” تحقق نجاحاً في سوريا

أطلقت الفرقة السورية “سفر” فيديو كليب جديد لأغنية “ياويل ويلي” لتكون الأغنية الأولى ضمن ألبوم “تجربة رقم 2” حيث تم تصويرها بدون كهرباء.



ويسعى أعضاء فرقة “سفر” لتقديم موسيقى تشبه تفكيرهم متمسكين بالمشروع الذي انطلق قبل عدة سنوات، حتى لو كلف الأمر تصوير كليب كامل دون كهرباء، حيث أطلقوا أغنية جديدة تم تصويرها على ضوء البطارية فقط.



وتخطت الأغنية 70 ألف مشاهدة خلال يوم واحد من نشرها، وهي كلام وتأليف وتوزيع وموسيقى الفنان شادي الصفدي بمشاركة الباند: وافي العباس، عماد ميهوب، إياد البريدي، مضر جمول، مهند نصار وأدائهم، وتصوير بلال قنوع وإخراج يزن شربتجي.



وكانت آخر أغنية قدمتها “سفر” من ألبوم “التجربة رقم 1” كليب “منذ الأزل” والتي شاركت فيه الفنانة نور علي وقد حققت نجاحاً كبيراً.



يذكر أن فرقة “سفر” السورية أسست بشراكة بين الفنان والممثل شادي الصفدي مع الملحن وعازف آلة العود وافي عباس عام ١٩٩٩، وتهدف الفرقة إلى إحياء الأغاني التراثية، وتقديم فن مختلف، ولكن سوء الظروف الإنتاجية، وعدم وجود جهة منتجة لهذه الفرقة جعل نموها بطيئاً، وإيصال صوتها قصيراً.