رغم انخفاضه عالمياً.. ارتفاع سعر الذهب في سوريا ألفي ليرة

واصل سعر غرام الذهب ارتفاعه في الأسواق السورية على الرغم من انخفاض الأسعار في السوق العالمية، إذ ارتفع الغرام عيار 21 قيراط بقيمة قدرها ألفي ليرة سورية.



وسجل سعر غرام الذهب يوم أمس بحسب “الجمعية الحرفية للصاغة” عيار 21 قيراط 167 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط الـ 143 ألف و143 ليرة سورية.



ووصل سعر الأونصة الذهبية السورية 6 ملايين و115 آلاف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1820 دولاراً.



وسجلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و436 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و376 ألف ليرة سورية، بينما لم يزل سعر الليرة الرشادية مليون و230 ألف ليرة سورية.



ونصح نقيب الصاغة غسان جزماتي قبل أيام غير المضطرين لشراء الذهب بالتريث وانتظار الأيام القريبة القادمة، مرجحاً تهاوي في الأسعار وتقارب أكبر بين سعر النشرة الرسمية والسعر الرائج في السوق.



وسبق أن عممت الجمعية على الحرفيين، بضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، موضحةً أن البيع بسعر أعلى من السعر المحدد يعتبر مخالفة ويتعرض صاحبها للمخالفات القانونية وإغلاق المحل.







تلفزيون الخبر