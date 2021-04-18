مصدر عسكري : تم تأمين محور طريق تدمر – دير الزور وحمص – الرقة
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من الرئيس الإيراني والملك الماليزي بعيد الجلاء
تقرير يكشف التفاصيل السرية لمجموعة مسلحة خطيرة قدمت من اوروبا للقتال في سوريا
الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة عيد الجلاء
اختلاطُ العصور في المجتمعات العربية.. واستمرارُ الصراع بين العقل والنقل
الحكومة ترفع سعر مبيع ليتر البنزين الاوكتان /95/ ب /2500/ ليرة سورية
المقداد: فرنسا تقود الآن معسكر العداء لسورية
بعد دقائق من هبوط مروحية أمريكية بداخله.. هجوم يستهدف سجن لأمريكا في ريف الحسكة
استشهاد طفل في اشتباكات بين الاحتلال التركي و”قسد” في ريف حلب المحتل
“إسرائيل” تبدأ بالمشروع الذي وُصف بأنه “الأخطر من نوعه” في الجولان السوري المحتل
مظاهرات شمال الرقة بعد تأسيس تركيا لـ”مجلس محلي” يضم شخصيات تشتهر بالفساد
الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية

رغم الخلاف.. اتفاق أمريكي - صيني حول المناخ

 أعلنت ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ اليوم أنهما "تتعهدان بالتعاون" بشأن قضية تغير المناخ، وذلك في ‏بيان مشترك صدر عقب زيارة المبعوث الأميركي ​جون كيري​ إلى شنغهاي‎.

وجاء في البيان المشترك الذي وقّعه كيري ونظيره الصيني شي شينهوا، أن "الولايات المتحدة والصين تتعهدان ‏بالتعاون مع بعضهما البعض ومع دول اخرى لمعالجة أزمة المناخ التي يجب التعامل معها بالجدية ‏والاستعجال الذي تتطلبه"‎‏.‏

ويبرز الاتفاق الصيني - الأمريكي في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين في قضية الإيغور، التي تستغلها واشنطن لانتقاد الصين، إضافة إلى قضية الخلاف الرئيسية المتمثلة في تايوان.

وكانت واشنطن انسحبت من اتفاق باريس الذي يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم.

وفور توليه مهام منصبه في 20 كانون الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة قرارات، من بينها العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، والذي انسحب منه سلفه، دونالد ترامب.