رغم الخلاف.. اتفاق أمريكي - صيني حول المناخ

أعلنت ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ اليوم أنهما "تتعهدان بالتعاون" بشأن قضية تغير المناخ، وذلك في ‏بيان مشترك صدر عقب زيارة المبعوث الأميركي ​جون كيري​ إلى شنغهاي‎.



وجاء في البيان المشترك الذي وقّعه كيري ونظيره الصيني شي شينهوا، أن "الولايات المتحدة والصين تتعهدان ‏بالتعاون مع بعضهما البعض ومع دول اخرى لمعالجة أزمة المناخ التي يجب التعامل معها بالجدية ‏والاستعجال الذي تتطلبه"‎‏.‏



ويبرز الاتفاق الصيني - الأمريكي في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين في قضية الإيغور، التي تستغلها واشنطن لانتقاد الصين، إضافة إلى قضية الخلاف الرئيسية المتمثلة في تايوان.



وكانت واشنطن انسحبت من اتفاق باريس الذي يعد أول اتفاقية دولية خاصة بمكافحة تغيرات المناخ على مستوى العالم.



وفور توليه مهام منصبه في 20 كانون الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة قرارات، من بينها العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، والذي انسحب منه سلفه، دونالد ترامب.