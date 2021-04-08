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رغم التهديد المصري.. إثيوبيا تعلن تصميمها على ملء سد النهضة

أكدت إثيوبيا أمس، أنها مصممة على مواصلة ملء "سد النهضة" الضخم الذي تبنيه على نهر النيل على الرغم من الخلاف المستمر مع مصر والسودان.

وقال وزير المياه الإثيوبي "سيليشي بقلي" إن بلاده ستواصل ملء خزان سد النهضة الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب خلال موسم الأمطار المقبل الذي يفترض أن يبدأ في حزيران.

وعبّر سيليشي عن أسفه لمساعي المفاوضين المصريين والسودانيين في كينشاسا إلى زيادة مشاركة مراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، في الوقت الذي تعارض بلاده ذلك.

تأتي هذه التصريحات بعد فشل المفاوضات التي استمرت 3 أيام في كينشاسا حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء، رسالة إلى إثيوبيا، قائلاً: "لا تمسّوا نقطة ماء من مصر الخيارات كلها مفتوحة، والتعاون أفضل"، محذراً من تبعات إصرار بعض الأطراف على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بنحو غير مدروس.