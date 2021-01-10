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رسمياً.. الدفع الإلكتروني عبر المصرف العقاري خلال شهر

انضم المصرف العقاري إلى منظومة “مدفوعات” لتسديد المطالبات المالية للجهات المرتبطة مع منظومة الدفع الالكتروني عبر قنوات المصرف الالكترونية، وذلك بالتعاون مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية.

ودعا مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي، الراغبين بالاشتراك في خدمة الدفع الإلكتروني التي أصبحت متاحة ومتوافرة للجميع إلى مراجعة فروع ومكاتب المصرف المنتشرة في كل المحافظات لاستكمال إجراءات ومتطلبات الاشتراك بالخدمات الإلكترونية

وأكد علي أن انضمام المصرف إلى منظومة مدفوعات يأتي عقب استكمال كل إجراءات الربط الشبكي والبرمجي مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية لتقديم خدمات الدفع الالكتروني للمتعاملين مع المصرف ونجاح الاختبارات الأولية ومعالجة كل المشكلات التي طرأت على الشبكة.

كما كشفت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية أن عدد المطالبات المالية التي تم تسديدها من خلال مدفوعات منذ إطلاق خدمات المنظومة في شهر نيسان من العام الماضي وحتى نهايته بلغ 880 ألف و474 مطالبة بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 40 مليار ليرة سورية.

الجدير بالذكر أن مشروع الدفع الإلكتروني أعلن عنه في عام 2017، ويعتمد المشروع على تسدد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف إلكترونياً، وهو عملية تقاصٍ مالي بين حساب المشترك لدى المصرف أي (كل موظف وطّن راتبه فيه أو لديه رصيد به)، والحساب الخاص للوزارة المعنية، دون أن تفرض الأخيرة أي مبالغ أو رسوم مالية على عملية تحصيل المال سوى قيمة الفاتورة فقط، على أن تتولى الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية إنجاز هذه المنظومة.