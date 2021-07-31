رسائل أمريكية لإبعاد تركيا عن روسيا

نشرت صحيفة حرييت التركية، وهي يومية ناطقة باللغة الإنجليزية، مقالاً يعرض فيه الكاتب (سيدات إرغين) استنتاجات تتصل بتصريحات مسؤولة رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية خلال جلسة استجواب في الكونغرس، حيث افتتحت الصحيفة مقالها بالقول إنه:خلال عطلة عيد الأضحى الأخيرة، كانت الجلسة التي عُقدت في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي حول تركيا مفيدة للغاية من حيث القدرة على قراءة مسار العلاقات مع الولايات المتحدة لكل من الإدارة والكونغرس.



كان الاجتماع حاسمًا أيضًا في متابعة آثار الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة الناتو في بروكسل الشهر الماضي.



وتضيف الصحيفة: إن مشاركة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ في هذه الجلسة، حيث تمّ تمثيل الإدارة من قبل وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، وحقيقة أنه تم طرح أسئلة مفصّلة للغاية، تُظهر أن مجلس الشيوخ يتابع قضية تركيا عن كثب وجدّية.ويقوم المقال بتصنيف تصريحات المسؤولة الأمريكية إلى مجموعات قائلاً: عندما نلقي نظرة على تصريحات نولاند، نعرف أن إدارة بايدن تحاول إدارة علاقاتها مع تركيا، التي اتخذت هيكلًا معقدًا للغاية، من خلال تقسيم الوضع الحالي إلى ثلاث فئات منفصلة.



في المجموعة الأولى، هناك مجالات يشترك فيها البلدان في نفس وجهة النظر ويتعاونان بشكل جيد باتباع نفس السياسات، في المجموعة الثانية، هناك قضايا لا ينظر فيها البلدان من نفس النقطة ولكن يحاولان إغلاق الاختلافات القائمة في وجهات النظر بينهما، المجموعة الثالثة تشمل المشاكل التي تختلف الولايات المتحدة بشدة مع الحكومة التركية بشأنها.وتسرد نولاند أيضًا انتقادات وتوقعات إدارة بايدن فيما يتعلق بمشاكل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا تحت موضوع منفصل.



مساهمة تركيا في كابول ستكون حيوية



وتؤكد الصحيفة أن حلف الناتو يأتي في المرتبة الأولى من الفئة الأولى حيث يتم تعاوناً قوياً، وتقول نولاند إن تركيا قدمت مساهمات مهمة جدًا في مهام الناتو في أجزاء مختلفة من العالم، وبالمثل، تعتبر التعاون الاقتصادي، حيث يتجاوز حجم التجارة الثنائية 20 مليار دولار، أجندة إيجابية، وتركز بشكل خاص على زيادة التعاون في مجال الطاقة والغاز الطبيعي المسال.



وتضمّن حديث المسؤولة بالخارجية الأمريكية موضوعات مكافحة الإرهاب وردع التأثير الضار لروسيا وإيران في الشرق الأوسط ضمن الأولويات المشتركة بين البلدين، ووضعت دعم تركيا لوحدة أراضي أوكرانيا وجورجيا وانضمامهما إلى الناتو كأرضية مشتركة أخرى، ومن الممكن أن نستنتج من هذا البيان أن القضايا المتعلقة بالبحر الأسود قد قربت بين تركيا والولايات المتحدة.



كما توضح نولاند أن مساهمة تركيا في أمن المطار في العاصمة الأفغانية كابول ستكون “حيوية”، وتقول إنه بمساهمة تركيا، ستتمكن الولايات المتحدة وشركاؤها من الحفاظ على وجود دبلوماسي قوي في كابول.



بيان آخر من نولاند يجب التأكيد عليه هو أن الوجود التركي في شمال غربي سوريا قد حمى 4 ملايين سوري من أن يكونوا هدفًا للحكومة السورية بحسب البيان.



وينبغي النظر إلى هذه الكلمات على أنها تعبير عن دعم أمريكي قوي للوجود العسكري التركي في المنطقة الممتدة من إدلب إلى منطقة درع الفرات، وتشير المسؤولة الأمريكية أيضًا إلى أن هذا الوجود التركي يمنع كارثة إنسانية جديدة، وفي هذا السياق، موجة جديدة من تدفق المهاجرين نحو تركيا نفسها وإلى أوروبا.



تركيا وروسيا تسحبان المرتزقة من ليبيا في آن واحدورغم وجود اتفاق بين البلدين على الهدف السياسي النهائي في تصريحات نولاند، تظهر ليبيا كمنطقة تتطلب مفاوضات حول موضوع انسحاب المرتزقة.



ففي بيان مثير للاهتمام صادر عن نولاند هنا، “أعلنت كل من تركيا وروسيا على أعلى مستوى أنهما ستدعمان انسحاب المرتزقة، لكنهما سيعملان جنبًا إلى جنب بشأن هذه المسألة، نحن نتحدث مع كوبيس، ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، حول كيف يمكن أن يكون الانسحاب المتزامن”.



من هذا البيان نفهم أن عناصر ميليشيا الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا ومجموعة مقاتلة مدعومة من روسيا قد تنسحبان من ليبيا بشكل متزامن في الفترة المقبلة.



وفي الوقت نفسه، تقول نولاند أيضًا إن الولايات المتحدة ترسل رسائل قوية إلى تركيا لتجنب الأعمال والصراعات الإقليمية التي من شأنها أن تعرض الاستقرار على المدى الطويل للخطر.



بينما تقول: “نريد من قادة تركيا التعامل مع الخلافات في المنطقة من خلال الدبلوماسية بدلاً من الإجراءات أو الخطابات الاستفزازية”، وتذكّر نولاند اللجنة أيضًا بأنهم يدينون تصريحات أردوغان فيما يتعلق بافتتاح بعض أجزاء من فاروشا في قبرص.



“نحن نعرض على تركيا سبلاً للخروج من أزمة استخدام صواريخ إس -400”.



وتقول “حرييت” إن نولاند أضافت في بيانها “كما هو متوقع، كان الاختلاف الأساسي في الآراء في موضوع إس-400 وقد كان الرئيس بايدن منفتحًا للغاية مع الرئيس أردوغان، نواصل معارضة شراء تركيا ونشر أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس -400، لقد أوضحنا أيضًا أن شراء أسلحة جديدة من روسيا سيؤدي إلى فرض عقوبات إضافية لمكافحة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات.



تشير نولاند أيضًا إلى أنها “لا تستطيع فهم” كيف يمكن لعضو في الناتو أن يخاطر بمصالحه من حيث الأمن والاقتصاد من خلال شراء هذا النظام من روسيا، “كما هو الحال مع آخر جهة اتصال على أعلى مستوى، نواصل تقديم طرق مختلفة لهم، ستستمر مناقشاتنا حول هذه المسألة”.



من هذا البيان، من المفهوم أن بعض الاقتراحات التي قدمتها الولايات المتحدة للتغلب على مشكلة إس-400 مطروحة على الطاولة.



علينا تعزيز مكانة تركيا في أسرة عبر المحيط الأطلسي



وتضيف الصحيفة بأنه جاءت جلسة أسئلة وأجوبة رائعة في المؤتمر مع أسئلة من السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني، وتساءل رومني، حول الدوافع التي من أجلها اشترى أردوغان صواريخ إس -400 من روسيا، “هل هناك احتمال أن تكون هذه خطوة اتخذها أردوغان للاقتراب من روسيا؟



كيف تصف العلاقة بين أردوغان وبوتين؟ هل هم قريبون؟ هل هم متعاونون؟ هل يأمل أردوغان في أن يتلاعب بمواقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا؟ أم أنه يتحرك بقوة في هذا الاتجاه حقًا؟”.



وتؤكد الصحيفة التركية أن إجابة نولاند، باختصار، مهمة لأنها توضح كيف تنظر الولايات المتحدة إلى التقارب بين تركيا وروسيا من حيث مصالحها الخاصة: “مصالحنا واضحة. وذلك لتعزيز مكانة تركيا والشعب التركي معنا قدر الإمكان في منطقة عبر المحيط الأطلسي وعائلة الناتو ومنع تعميق التعاون والاعتماد، على روسيا خاصة، في مجالات الأمن أو الطاقة أو أي مجال سوف تستفيد منه روسيا.



خلال ولاية الإدارة السابقة، تعمقت العلاقة بين تركيا وروسيا إلى حد كبير، بدأت في سوريا وامتدت إلى مناطق أخرى، في رأيي، لا يمكنني التحدث باسم الأتراك، لكن ما أشعر به هو أن هناك بعض المشترين [العملاء] نادمون في أنقرة فيما يتعلق بهذه العلاقة”.كما تشرح وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا أنه في هذه المرحلة، نشأت مشاكل بين تركيا وروسيا في كاراباخ وأن البلدين يواجهان بعضهما البعض في ليبيا.



في نهاية هذه التصريحات، تقول نولاند: “أعتقد أن هناك فرصة هنا إذا واصلنا الحوار مع حلفائنا الأتراك من أجل إعادتهم ليكونوا أقرب إلينا، لكن لدينا الكثير من العمل للقيام به”.



وينهي كاتب المقال بالقول إنه يمكن أن نرى في تصريحات نولاند أن فكرة إبقاء تركيا في المعسكر الغربي ضد روسيا هي السائدة.



وكالات