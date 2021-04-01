رحلات إضافية وقطار “ترين سيت” جديد بين اللاذقية جبلة

قال مدير فرع مؤسسة الخطوط الحديدية باللاذقية المهندس عدنان بيطار إنه “تم تزويد محافظة اللاذقية بقطار (ترين سيت) جديد”.



وأضاف: القطار الجديد يتسع ل 283 راكب، وأسرع من القطارات التي تخدم المحافظة، وتم إضافته على خطوط السكك الحديدية في المحافظة لتلافي النقص الحاصل في المواصلات بسبب أزمة الوقود.



ونوّه بيطار الى إنه تم إضافة رحلات للقطارات الموجودة في المؤسسة بين مدينتي جبلة واللاذقية سيعلن عنها اعتبارا من الاسبوع القادم.



وقال بيطار عن مواعيد الرحلات الجديدة: ستبدأ رحلات قطار “ترين سيت” من اللاذقية إلى جبلة الرحلة الأولى الساعة 6:30 صباحاََ والرحلة الثانية من جبلة الى اللاذقية الساعة 8:10 صباحاََ .



وتابع بيطار “الرحلة الثالثة من اللاذقية الى جبلة الساعة 1:30 ظهراََ والعودة من جبلة الي اللاذقية كرحلة أخيرة في اليوم الساعة 2 ظهراََ والعودة الى اللاذقية الساعة 4:30 ظهراََ”.



وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي لمساعدة شركة النقل الداخلي في المحافظة لإمكانية تسخير باصات الشركة التي تسيّر يومياََ حوالي 60 رحلة بين مدينتي جبلة واللاذقية في أوقات الذروة في تخديم خطوط أخرى في المحافظة.



يذكر أن مؤسسة السكك الحديدية تسيّر يومياَ رحلتين من جبلة الى اللاذقية وبالعكس إضافة للرحلات الجديدة.



شذى يوسف