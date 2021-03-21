رجل يقتل زوجته في السويداء ووالده يتستر على الجريمة

أقدم شخص من قرية البثينة شمال شرق السويداء على قتل زوجته بطلق ناري بالصدر يوم الجمعة في ظروف مجهولة حتى اللحظة بحسب موقع “صاحبة الجلالة” .



وذكرت المعلومات القادمة من القرية، بحسب الموقع أن “والدة القاتل قامت بإسعاف الضحية “و. خ” البالغة من العمر 26 سنة إلى مشفى “شهبا” العام، لكنها فارقت الحياة قبل أن تصله بسبب إصابتها بطلق ناري اخترق صدرها”.



وأنكر والد الجاني “خ. ن”، قيام ولده بهذا الفعل وادعى أن المجني عليها هي من قامت بقتل نفسها بالخطأ عند استعمال السلاح.



وقال عدد من أهالي القرية، للموقع إن “زوج المغدورة مدمن على المخدرات، وله سوابق كثيرة”، وأكد أحدهم أنه “يعاني من الإدمان على المخدرات، وكان مختفياً منذ فترة لمحاولة التعافي منه، لكنه ظهر منذ أيام قليلة في القرية، والجميع يعلم أنه غير متوازن وفاقد للعقل”.



وذكر آخرون أن “الزوج قام قبل فترة بسيطة بإطلاق النار على شاب في قريته دون سبب، ودون أن يكون هناك خلاف سابق بين الاثنين، وأصابه في قدمه”.



الجدير بالذكر أن أقارب القتيلة قاموا بالتهجم على منزل صهرهم وحرقه بعد أن ألقوا عدداً من القنابل عليه بحسب الموقع.