رجل تركي يكسّر عظام طفل سوري لم تعجبه ردوده

ضرب مواطن تركي طفلاً سورياً بعنف، الأربعاء الماضي في العاصمة التركية أنقرة، ما أدى إلى إصابة الطفل بكسور خطرة في الرأس واليدين والأسنان.



وأقدم الرجل على ضرب الطفل السوري في أحد شوارع أنقرة، بعد أن ردّ الطفل على صراخ الرجل بـ”الإيماءات”، بحسب ما ذكرت صفحة أخبار “كوزال”.



وتسبب الضرب المبرح الذي تعرض له الطفل، بتشقق في جمجمة رأسه، وكسور في يديه وأسنانه.



ويشكو عدد كبير من اللاجئين السوريين في تركيا، من الممارسات العنصرية، من قِبل بعض المواطنين والموظفين والمعلمين الأتراك، في الأسواق والدوائر العامة والمدارس.