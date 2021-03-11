راتب عام كامل لموظف سوري ثمن أصغر خروف

أكد رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها أدمون قطيش بأن تهريب الأغنام والعجول موجود ولم يتوقف والنسبة الكبرى التي تهرب منها حالياً هي من الولادات الجديدة.



وبين قطيش أن تهريب الولادات الجديدة يمكن ألا يكون له تأثير خلال الفترة الحالية لكن هذا الأمر سيؤدي إلى خفض الإنتاج ونسبة التربية خلال السنة القادمة.



وأوضح أن الإنتاج حالياً منخفض بسبب غلاء أسعار الأعلاف وازدياد التهريب، مشيراً إلى أن نسبة قليلة من المواطنين حالياً يتناولون اللحوم الحمراء بكميات جيدة والنسبة الأخرى تشتري كميات قليلة جداً بحدود الأوقية أو نصف الأوقية.



وأشار إلى أنه لو كان سعر اللحوم الحمراء أقل من السعر الحالي فإن الإنتاج بالتأكيد لن يغطي حاجة السوق حالياً.



وبيّن أن سعر كيلو الغنم الحي في المسلخ اليوم بحدود 9700 والعجل الحي بحدود 9 آلاف.وأشار إلى أن سعر أصغر خروف وزنه بحدود 40 كيلو غراماً اليوم ما يقارب 480 ألف ليرة وسعر أصغر عجل وزنه بحدود 300 كيلو غرام نحو 2.7 مليون ليرة.



وشدد قطيش في ختام حديثه على ضرورة منع تحميل الأغنام من المحافظات الجنوبية باتجاه محافظات الشمال باعتبار أن تهريبها يتم من هذه المحافظات وأن تبقى في دمشق وريفها.الوطن