رئيس وزراء اليابان لا يستبعد إدراج "ضربات وقائية" على العقيدة الدفاعية المعدلة

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن النسخة المعدلة للعقيدة الدفاعية لبلاده قد تشمل توجيه ضربات وقائية إلى قواعد صاروخية للخصم المفترض.



وقال كيشيدا في تصريح لصحيفة "يوميوري" اليابانية، ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم هذا الخيار قيد الدراسة أيضا".



وأكد رئيس الوزراء أن تقنيات الصواريخ البالستية وفرط الصوتية تستمر بالتطور، ومن ناحية حماية السكان اليابانيين يجب "دراسة جميع الخيارات الواقعية".



وأضاف أن مراجعة العقيدة الدفاعية الوطنية يجب أن تجري بأسرع ما يمكن.

يذكر أن النقاش مستمر في اليابان خلال السنوات الأخيرة بشأن ضرورة إعادة النظر في العقيدة الدفاعية لتشمل إمكانية توجيه الضربات الوقائية إلى أراضي الخصم المفترض بمثابة إجراء استثنائي، مع الحفاظ على التوجه الدفاعي للعقيدة.



المصدر: "تاس"