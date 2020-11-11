رئيس فرع مرور دمشق: تعرفة عدّادات «التكاسي» بانتظار إقرارها

بيّن رئيس فرع مرور دمشق العميد خالد الخطيب أن نقل مكتب التأمين الإلزامي من فرع المرور إلى أول طريق الزاهرة سببه ضيق المكان في الفرع وعدم تجهيزه بشكل كامل ومناسب لاستيعاب المواطنين، ما أدى إلى ازدحام كبير في ساحة فرع المرور.



ولفت الخطيب خلال جلسة مجلس محافظة دمشق العادية السادسة اليوم إلى وجود دراسة جديدة لتعرفة عدادات «التكاسي» بانتظار إقرارها من المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، علماً أن فرع المرور يتابع باستمرار هذه المخالفات ويتم توقيف السائقين المخالفين.



وبالنسبة للازدحام في دوّار عش الورور بسبب وقوف السيارات ومخالفة اتجاه السير أوضح أنه تتم مراقبة الساحة في أوقات متقطعة، مضيفاً: سنعمل على تكثيف الدوريات وضبط المخالفات، وعن انتشار ظاهرة الدراجات النارية فإن معالجتها مُتابعة بشكل يومي ويتم حجز نحو 200 دراجة يومياً.



من جانبه بيّن عضو المكتب التنفيذي لقطاع المواصلات والنقل مازن دباس أنه خلال أيام ستصدر تعرفة جديدة لعدادات «التكاسي».





الوطن