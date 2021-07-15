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رئيس جمعية اللحامين : انخفاض نسبة تهريب الأغنام والعجول إلى 70%

بين رئيس جمعية اللحامين أدمون قطيش ل شام اف ام : أنه لا يوجد ارتفاع كبير بأسعار الأضاحي، حيث بلغت تكلفة الكيلو 11 ألف ليرة تقريباً وهي نفس تكلفة العام الفائت.

وزيادة الطلب على الأضاحي هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعارها ولا علاقة لارتفاع أسعار الأعلاف بارتفاع أسعار الأضاحي.

و انخفضت نسبة تهريب الأغنام والعجول إلى 70% وهي نسبة جيدة جداً وهناك متابعة من قبل الجمارك.

و تتابع الجمعية إجراءات ضبط ومصادرة أغنام كل من يقوم بذبح الأضاحي في الشوارع خلال جولة يومية طيلة أيام العيد