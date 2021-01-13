رئيس جمعية الألبان والأجبان: وقف التصدير سيسهم بتخفيض أسعار الحليب

تحدث رئيس الجمعية الحرفية للألبان والأجبان عبد الرحمن الصعيدي حول اقتراب انخفاض سعر الحليب والأسباب التي أدت لذلك، إضافة لمشكلة الأعلاف.



وقال الصعيدي إن “إيقاف التصدير إلى لبنان سيساهم بخفض الأسعار ونتمنى وقف التصدير من محافظة حماة إلى الخليج وغيره من الدول “.



وأشار إلى أنه “كلما تطرقنا لهذه النقطة مع المسؤولين أجابونا أن التصدير لا بد منه كونه يرفد الخزينة ولا يؤثر على الأسواق لكنه واقعياً يؤثر”.



وحول أسباب ارتفاع أسعار مشتقات الحليب أجاب الصعيدي “المشكلة الأساسية في رفع جميع أسعار مشتقات الحليب هي الأعلاف، فإذا لم يصبح لدينا زراعات علفية سنبقى نستورد الأعلاف وستبقى الأسعار بارتفاع وهناك توجيهات ببدء انتاج زراعات علفية”.



وتابع “هناك وقت في السنة يصاب قسم من الأبقار بجفاف في الحليب حسب دورة البقرة الغذائية والفيزولوجية وهنا يصبح الطلب على الحليب أعلى لقلته ونحن اليوم على أعتاب الموسم الربيعي مطلع شباط وهو ما يساهم بتخفيض الأسعار أكثر”.



يذكر أن سعر كيلو الحليب للمنشأة الحرفية بحسب جمعية الألبان والأجبان بلغ 650 ليرة حيث يصل للمستهلك بعد زيادة أجور النقل والتعبئة بمبلغ 850 ليرة، لكنه عمليا في الأسواق يباع ما بين 900 و950 ليرة.





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