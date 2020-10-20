رئيس جامعة تشرين : غداً ندرس تأجيل امتحانات الدراسات العليا

كشف رئيس جامعة تشرين بسام حسن عن دراسة لتأجيل امتحانات الدراسات العليا للماجستيرات الأكاديمية والتأهيل والتخصص، على أن يبت في الموضوع اليوم الثلاثاء ضمن اجتماع مجلس الجامعة.



ولفت حسن بأن التعليم العالي فوضت مجالس الجامعات بالبت بموضوع تأجيل امتحانات الدراسات العليا على ألا تتجاوز مدة البدء بالامتحانات 18 الشهر القادم.



هذا وقد قررت جامعة دمشق تأجيل امتحانات التأهيل والتخصص لتبدأ 1 الشهر القادم، وامتحانات الماجستيرات الأكاديمية 15 الشهر نفسه.



في السياق قررت جامعة طرطوس البدء بالدراسات العليا في جميع كليات جامعة طرطوس يوم الأحد 15 الشهر القادم.





«الوطن»





