رئيس الموساد في ضيافة دولة عربية

كشفت وسائل إعلام عن زيارة قام بها رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين إلى البحرين يوم أمس الخميس، التقى خلالها عدداً من المسؤولين الأمنيين في المملكة الخليجية.



وجرى تداول الخبر بناء على تغطية خاصة للزيارة من قبل وكالة الأنباء الرسمية البحرينية "بنا"، التي أعلنت أنه كان استقبال كوهين الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني بالبحرين، والشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي.



وقالت الوكالة إن الجانبين ناقشا "آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها"، كما جرى بحث "أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".



واختتمت الوكالة خبر الزيارة، بالقول: "إن الجانبين تمنيّا أن يسود التعايش بين شعوب المنطقة في كنف الأمن والاستقرار والتسامح المستدام بما يؤسس لمرحلة قادمة من السلام والتقدم والازدهار للجميع".



وتأتي الزيارة بعد نحو شهر من تعيين البحرين، نهاية آذار الماضي السفير خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية للبحرين في دولة الاحتلال.



ويعدّ تعيين الجلاهمة وزيارة رئيس الموساد، أحدث الإجراءات التطبيعية للمملكة، والتي بدأت بتوقيع المنامة اتفاق تأييد للسلام مع الإسرائيليين يوم 15 أيلول الماضي"، ثم التوقيع في 18 تشرين الأول الماضي على بيان تاريخي مشترك حول "إقامة علاقات دبلوماسية إيذاناً ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات".



خطوات متلاحقة، تم ترجمتها على أرض الواقع سريعاً بزيارة مسؤولين بحرينيين إلى الكيان المحتل، وتوجت بوصول وفد رسمي بحريني برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب يوم 18 تشرين الثاني الماضي، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها.