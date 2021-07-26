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رئيس الجمهورية يصدر مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عوون مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصر الأخير على الأصوات النيابية اللازمة في الاستشارات النيابية الملزمة.

وقالت ​رئاسة الجمهورية​ إن ​الرئيس عون​ استدعى ​نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا​ لتكليفه برئاسة الحكومة بعد نيله 72 صوتا مقابل صوت واحد ل​نواف سلام​ و42 صوتا لم يسموا احداً، وغياب 3 نواب.

يذكر أن ميقاتي ترأس الحكومة اللبنانية في السابق مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام 2011.

ويأتي تأليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن دعا عون اليوم الإثنين إلى استشارات نيابية ملزمة إثر اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان دياب عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.