رئيس الائتلاف يعرض منزله للبيع في تركيا.. فهل اقترب الرحيل ؟

رصد نشطاء معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتضمن عرض منزل فاخر للبيع بمبلغ 4 ملايين و500 ألف ليرة تركية، يعود لرئيس "الائتلاف السوري المعارض" نصر الحريري.



وقالت إحدى الصحف إن المنزل موجود في منطقة "أسنيورت"، بمساحة 1100 متر، وهو مؤلف من صالتين و7 غرف و4 حمامات، إضافة إلى ترّاس واسع فيه موقد ومكان مخصص للشواء.



وبحسب الصحيفة، تُظهر الصور في الإعلان المنشور علم الانتداب الفرنسي في عدة صالات، بينها صورة يظهر فيها علمان في زاوية الصالون الرئيسي بالمنزل، وهي تتشابه بدرجة كبيرة، مع صور نشرها الموقع الرسمي للائتلاف، لاجتماعات افتراضية عبر الإنترنت أثناء جائحة "كورونا"، يظهر فيها الحريري وخلفه العلمين.



ومن خلال تتبع السجل العقاري للمنزل، تبين للصحيفة أن المنزل مسجل باسم "ظافر الحريري" وهو الاسم الذي اختاره نصر الحريري في جنسيته التركية، فيما قال مصدر للصحيفة إن الحريري يملك أربع عقارات أخرى في مدينة إسطنبول.



وحول هذا الإجراء، يقول مراقبون إن الحريري يستشعر نهاية دوره السياسي بالنسبة للأتراك، مما دفعه إلى بيع منزله أو عقاراته الأخرى، تحضيراً ربما لمغادرة تركيا، خصوصاً أن أنقرة تتجه لتغييرات في بنية الائتلاف، وتتهيأ لمرحلة جديدة، مهد لها الاجتماع الثلاثي الذي عقد في قطر، بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر.



وكان "الحريري" صرّح في وقت سابق أنه يتقاضى 3 آلاف دولار بحكم منصبه في الائتلاف، كما ادعى أنه جاء من مخيمات الأردن إلى تركيا، ووالده مازال يقيم هناك.