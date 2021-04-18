رئيس الإمارات والشيخ محمد بن زايد وحاكم دبي يبعثون رسائل إلى الرئيس الأسد

بعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس الأسد بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.



وأضافت الوكالة “كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بشار الأسد”.



ويحيي السوريون اليوم السبت الذكرى الخامسة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن وطنهم.