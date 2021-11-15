رئيس الأركان العامة للجيش الليبي يستقبل وفدا عسكريا روسيا في طرابلس

استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، في العاصمة طرابلس، وفدا عسكريا روسيا برئاسة الفريق أول ركن، آليكسي كيم، نائب القائد العام للقوات البرية الروسية.



وقالت رئاسة الأركان العامة الليبية، في بيان أمس الأحد، إن اللقاء يأتي في إطار اهتمام الفريق محمد الحداد، بالتواصل مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية من أجل دعم المؤسسة العسكرية الليبية التي تعتبر ركيزة الأمن والاستقرار للدولة.



وأكد الحداد خلال استقباله الوفد الروسي على عمق العلاقات بين البلدين، وإلى دور المؤسسة العسكرية الروسية في تأهيل أفراد الجيش الليبي سابقا.



وقال: "إننا نتطلع إلى أن تلعب روسيا دورا مهما في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".



بدوره قال رئيس الوفد الروسي كلمته خلال اللقاء إن هذه الزيارة تهدف إلى تجديد العلاقات وتطويرها، وأكد استعداد المؤسسة العسكرية الروسية للعمل على دعم الجيش الليبي، وتقديم خبرتها في بناء الجيوش.