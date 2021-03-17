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رئاسة الجمهورية: الرئيس الأسد والسيدة أسماء في مرحلة التعافي من كوفيد19

أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عودة المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي للرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وأنهما في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس “كوفيد 19”.

وقالت رئاسة الجمهورية على صفحتها على الفيسبوك: “إنه بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفيروس “كوفيد 19” تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية وهي مطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي.”

وأضافت: “وكما سبق وأكدت رئاسة الجمهورية فإن الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي”.

وأشارت إلى أن الرئيس الأسد والسيدة أسماء “سيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ “PCR”.

يذكر أن رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت في الثامن من آذار الجاري عن إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس كورونا وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.