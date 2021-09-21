بعد طفس.. الى أين سيتجه الجيش السوري في درعا؟
ميليشيا (قسد) تختطف تسعة مدنيين في بلدة أبو حمام بريف دير الزور
الخارجية: سورية تدين الممارسات التركية العدائية وتؤكد حقها بالرد عليها ووضع حد لها
سورية تشارك في أعمال الدورة الـ 76 من الجمعية العامة للأمم المتحدة
إصابة ثلاثة أطفال بجروح بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في بلدة الشريعة بريف حماة
قراءة في فكر توم كووان 2: فشل العدوى
الإعلان عن افتتاح السفارة الليبية في دمشق قريباً
وزير الدفاع علي أيوب في عمّان
الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة من إرهابيي (داعش) إلى قاعدته في الشدادي
بعد فشلها بالحفاظ على القمح .. “الإدارة الكردية” ترفع سعر رغيف الخبز لـ500 ل.س
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن استهداف أنبوب الغاز العربي
الجيش يدخل «طفس» تنفيذاً لبنود التسوية التي طرحتها الدولة
درعا: التسويات تتمدّد إلى الريف الغربي
ترتيبات ما بعد الانسحاب الأميركي من سورية
رفع العلم الوطني فوق بلدة المزيريب بريف درعا واستمرار تسوية أوضاع المسلحين

رئاسة أركان الجيش العراقي: نرفض استخدام أراضينا للعدوان على جيراننا

أكدت رئاسة أركان الجيش العراقي أنّ العلاقات الثنائية التي تربط العراق مع إيران هي "علاقات وثيقة مبنية على التعاون وحسن الجوار، وقد شهدت تطوراً ملحوظاً بين البلدين في الآونة الأخيرة على جميع الأصعدة خاصة في الجانبين الأمني والعسكري".

وأعربت الأركان العراقية في بيان عن استغرابها للتصريحات التي نُسبت إلى رئيس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد حسين باقري، بشأن وجود تحركات معادية من الأراضي العراقية اتجاه إيران.

وأكدت أنّ العراق "يرفض بشدة استخدام أراضيه للعدوان على جيرانه، وأنّه متمسك بحسن الجوار والعلاقات الأخوية مع دول الجوار"، مشددةً على "ضرورة التزام الجميع بلغة الأخوة والتعاون في العلاقات المشتركة".

وكان رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أكدّ أنّ ايران "لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدوها"، داعياً العراق وإقليم كردستان إلى "عدم السماح لمرتزقة أميركا وإسرائيل بإقامة معسكرات تدريبية على حدودنا".

وتابع: "قواتنا ستقوم وبمسؤولية مباشرة من حرس الثورة بتدمير قواعد الجماعات الإرهابية على الحدود"، لافتاً إلى أنّ "العمليات التي بدأتها إيران في الأسبوعين الماضيين ستستمر".