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دير الزور.. “قسد” تطلق النار على المنددين بموقف ماكرون المسيء للنبي “ص”

دير الزور.. “قسد” تطلق النار على المنددين بموقف ماكرون المسيء للنبي “ص”

أُصيب عدد من المدنيين بإطلاق الرصاص عليهم من قبل ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، في ريف دير الزور خلال خروجهم بمظاهرة منددة بموقف الرئيس الفرنسي من الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد “ص”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر أهلية في الحسكة أنه أُصيب اثنين من المدنيين بجروح أحدهما بليغة جراء إطلاق مسلحي ميليشيا “قسد” الرصاص الحي على مظاهرة شعبية خرجت ببلدة غرانيج في ريف ديرالزور الشرقي رفضاً لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتعلقة بنشر الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد “ص”، والتي تطورات إلى التنديد بممارسات الاحتلال الأمريكي و”قسد”.

وأفادت الوكالة بأن قرى وبلدات ومدن الشحيل وغرانيج والعزبة ومعيزيلة والبصيرة وأبو حمام في ريفي دير الزور الغربي والشرقي، شهدت أمس الأحد 25 تشرين الأول مظاهرات ووقفات احتجاجية منددة بمواقف فرنسا ورئيسها المُحرضة على الإساءة للنبي محمد.

ونشبت هذه المظاهرات بعد إعلان ماكرون أنه بلاده لن تتراجع عن نشر الرسوم المسيئة للرسول “ص”.