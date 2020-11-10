دير الزور.. مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قسد” والأخيرة تعتقل المزيد من المدنيين

قُتل مسلحان من ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، جراء انفجار في ريف دير الزور الشرقي.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه انفجر اليوم الثلاثاء، عبوة ناسفة استهدفت حافلة تُقل مجموعة من ميليشيا “قسد” في مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتل مسلحين اثنين منهم، وذلك في إطار حالة الفلتان الأمني المتفشية في المناطق التي تسطير عليها “قسد”.



وإلى جانب حالة الفلتان الأمني، تستمر “قسد” بمساندة الاحتلال الأمريكي بانتهاك حقوق المدنيين في تلك المناطق، حيث أفاد “المرصد” المعارض بأن مجموعة من “قسد” داهمت فجر اليوم الثلاثاء، منزلاً ضمن مدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي، واعتقلت شقيقين اثنين من المنزل، مشيراً إلى أن الهدف من المداهمة كان اعتقال شقيقهم الثالث الذي يعمل كمدرس في مناطق الدولة السورية، إلا أنه لم يكن يتواجد في المنزل، لتقوم قسد باعتقال شقيقيه.



يشار إلى أن “قسد” والاحتلال الأمريكي لم يتمكنوا من السيطرة على حالة الفلتان الأمني في المناطق التي يسيطرون عليها شرقي الفرات السوري، إلى جانب استمرارهم بانتهاك حقوق المدنيين والاعتداء غير المبرر عليهم.







