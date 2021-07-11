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دوي انفجار في قاعدة الاحتلال الأمريكي في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشرقي

دوى انفجار في معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية بأن انفجاراً دوى قبل منتصف الليلة داخل قاعدة عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في معمل كونيكو للغاز بالريف الشرقي.

وأشارت المصادر إلى أنه لوحظت تحركات غير اعتيادية لقوات الاحتلال في المنطقة بعد دوي الانفجار دون ورود تفاصيل عن أسبابه أو نتائجه بسبب الإغلاق الذي يفرضه الاحتلال في محيط القاعدة.

واستهدفت طائرات مسيرة الخميس الماضي قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي وذلك للمرة الثالثة خلال أيام.

وشهدت مناطق انتشار ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في الأيام الأخيرة تصاعداً في الهجمات من قبل الفصائل الشعبية بالعبوات الناسفة والرصاص التي تستهدف مواقع الميليشيا ومحاور تحركها في المنطقة.