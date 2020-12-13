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دون شروط مسبقة.. الديموقراطيون يبدون استعدادهم للعودة إلى الاتفاق النووي

قال الرئيس المقبل للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، إنه أبلغ الرئيس الديموقراطي المنتخب جو بايدن تأييد أعضاء الحزب الديموقراطي لعودة الولايات المتحدة إلى إطار الاتفاق النووي مع إيران “من دون شروط مسبقة”.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية أوضح ميكس أن أعضاء الكونغرس يفضلون المسار الديبلوماسي، ومن ضمنه اتخاذ تدابير عاجلة لعودة طهران وواشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي”.

وشدد على أن إيران كانت ملتزمة بنصوص الاتفاق قبل خروج واشنطن منه.

وكان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي المقبل في إدارة الرئيس بايدن قد أبلغ رؤية الأخير حول الاتفاق النووي.

وانتقد بلينكن انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق النووي مع إيران بشدة، وقال إنها “سياسة فشلت فشلاً ذريعاً، ولم تمنع إيران من تطوير برنامجها النووي، ولم تجلب إيران إلى طاولة المفاوضات، وعرّضت حياة جنود أمريكيين في سورية والعراق للخطر، كما أدّت هذه السياسة إلى عزلة واشنطن عن شركائها المقربين في أوروبا”، وفق تعبيره.

وحول رفع حظر التسلح عن إيران الذي انتهى مفعوله قبل شهرين، قال بلينكن إنه بسبب انسحاب ترامب من الاتفاق، لا يمكن “التمتع بالعالمين”، مضيفاً “نحن لا يمكننا الانسحاب من الاتفاق وأيضاً تشغيل آليات تحمينا من الاحتيال الإيراني، من الصعب بناء مثل هذا الإجماع”.

وسبق أن أكّد بايدن في مقابلة مع شبكة “سي أن أن” الأمريكية، أنه ما زال متمسكاً بموقفه من رفع العقوبات التي فرضها ترامب في حال امتثال إيران للاتفاق النووي، معتبراً أن أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة هي التعامل مع البرنامج النووي.