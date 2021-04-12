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دول عربية وإسلامية تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت دول عربية وإسلامية، أن يوم الثلاثاء في 13 نسان/أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن تعذر رؤية الهلال مساء الأحد.

وأشارت معظم الهيئات الإسلامية في الدول العربية إلى تعذر رؤية الهلال مساء الأحد ليكون يوم الإثنين مكمّلاً لشهر شعبان، على أن يكون الثلاثاء أول شهر رمضان الفضيل.
وأوضحت كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وفلسطين ومصر وسلطنة عُمان والأردن ولبنان وتونس،، أنه "بسبب تعذّر رؤية الهلال يوم الأحد، فإن الثلاثاء أول أيام شهر الصوم، وكذلك في كل من إندونيسيا وتركيا".


وهنأ شيخ الأزهر، الإمام الأكبر أحمد الطيب، اليوم الاثنين، المسلمين حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، بعد أن أعلنت دار الإفتاء أن يوم غدٍ الثلاثاء هو أول أيام رمضان.

فيما أعلن كل من اليمن والكويت والأردن والإمارات إعادة تحري رؤية هلال شهر رمضان اليوم الإثنين بعد تعذّر رؤيته ليل الأحد.

وطلب القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود المعراوي، القاضي المعراوي من المواطنين في سوريا التماس هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الإثنين 12 نيسان من عام 2021 لتحديد أول يوم رمضان 2021.

كما أعلن المغرب وموريتانيا، أن "أول أيام الشهر المبارك سيكون يوم الثلاثاء فلكياً".