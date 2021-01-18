دوريات حماية المستهلك تكثف حملاتها على أسواق ريف دمشق

قامت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق، تنفيذاً لتعليمات الوزارة ومحافظة ريف دمشق بجولات مكثفة على الأسواق لضبط حالات الغش والمواد المنتهية الصلاحية وأسعار المواد الغذائية.



وتركزت الجولات على مناطق الضمير وجرمانا وببيلا وضاحية قدسيا وجديدة الوادي، وبلغ عدد الضبوط المنظمة ٧٣ ضبط تمويني منها ١٣ ضبط بمخالفات جسيمة شملت حيازة لحوم فروج غير صالحة للاستهلاك البشري ومواد منتهية الصلاحية ومواد دون مواصفات وضبط موزع مازوت يتلاعب بالأختام الرصاصية للعداد.



كما تم تنظيم ضبوط بمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير الشراء وذلك في مناطق القلمون وقطنا والغوطة والكسوة وستستكمل الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين.





الوطن