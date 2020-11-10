دواجن اللاذقية تنتج 192 طناً من الفروج و14 مليون ليرة في الربع الثالث

أكد مدير منشأة الدواجن في اللاذقية باسم حسن، مواصلة العمل رغم الصعوبات التي تواجه القطاع، مشيراً إلى إنتاج 14.081 مليون بيضة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تنفيذ 81.7 بالمئة.



ولفت حسن إلى أنه وخلال المدة نفسها تم إنتاج 192 طناً من الفروج تم تسويقها لمصلحة القطاع العام وصالات المنشأة، بنسبة تنفيذ بلغت 120 بالمئة ضمن الخطة الإنتاجية، مشيراً إلى زيادة الخطة بإنتاج 50 ألف فروج إضافي قيد الإنتاج حالياً وفقاً لتوجيهات وزير الزراعة.



وأشار مدير المنشأة إلى الصعوبات التي يعاني منها قطاع الدواجن وأهمها الارتفاع الكبير لأسعار المواد العلفية وصعوبة تأمينها، لافتاً إلى توجيه وزير الزراعة باتفاقية مع المؤسسة العامة للأعلاف بإعطاء الدواجن 250 طناً من مادة الذرة الصفراء و100 طن من كسبة الصويا و125 طناً من شعير القمح بالسعر التأشيري. إضافة إلى ارتفاع أجور الصيانة والقطع التبديلية وفقدانها من الأسواق، إضافة لارتفاع أجور النقل بين المحافظات وصعوبة توفير الوسائط لنقل المواد العلفية للمنشأة.



كما أشار إلى خروج 60 بالمئة من مداجن القطاع الخاص عن العمل نتيجة هذه الصعوبات التي كبدتها خسائر كبيرة «التكاليف عالية والتسويق رخيص» خلال الأشهر الماضية، ما أدى لانخفاض عرض الفروج في الأسواق وبالتالي ارتفاع سعره قياساً بالطلب، منوهاً بعودة عدد منها للعمل بعد ارتفاع سعر المبيع بالسوق إضافة للتدخل الحكومي بتوزيع مقننات علفية للمداجن المرخصة ما يؤدي لخفض التكاليف بنسبة خفيفة ومساعدة المربين بالعودة للعمل من جديد.