دمشق..لا تغيير في مخصصات المازوت للسرافيس والباصات

أكد مازن دباس عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق، أنه لا يوجد تعديل على كميات المازوت اليومية للسرافيس والباصات.



ونفى دباس خلال تصريحات صحفية، وجود أي تأخير بتأمين مادة المازوت لمختلف وسائل النقل العاملة في العاصمة وحتى على خطوط دمشق وريفها من سرافيس وباصات إضافة إلى البولمانات في مراكز الانطلاق.



كما بين أن «قرابة 3 آلاف سرفيس تحصل على كامل الكمية الممنوحة لها بمقدار 40 ليتراً للسرافيس 24 راكباً، و30 ليتراً لـ11 راكباً، وتزود الباصات العاملة والمقدرة بـقرابة 200 باص نقل داخلي بـ90 ليتراً لكل منها بشكل يومي، دون أي تغيير على الكميات المخصصة».



وبحسب عضو المكتب التنفيذي، يتم تزويد المركبات في كل الكازيات بدمشق إضافة إلى تجمع البرامكة و10 خزانات للتعبئة، وأن الإجراء الأخير المتخذ وحصر التوزيع ضمن كازيات مع قفل بطاقاتهم الذكية على الكازيات المحددة، خففا الازدحامات التي كانت تحصل أثناء التعبئة في تجمع البرامكة.