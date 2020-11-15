دمشق: سيدة مصابة بكورونا تضع مولوداً معافى

وضعت سيدة سورية مصابة بفيروس “كورونا” مولودها داخل قسم العزل لمصابي الفيروس في مستشفى “تشرين” العسكري بدمشق، والسيدة عمرها ٢٨ سنة وهي بالأسبوع ٣٤ من حملها (الشهر الثامن)، وراجعت المشفى بأعراض وعلامات موحية بالإصابة بمرض “كورونا” وبعد إجراء الاستقصاءات الشعاعية والمخبرية أكد التشخيص.



صباح يوم السبت ١٤/١١/٢٠٢٠، الساعة ٧:٣٠ صباحاً، حدث لديها مخاض فنقلت إلى غرفة المخاض المخصصة للمريضات المصابات بمرض كورونا في قسم العزل ووضعت مولودها ولادة طبيعية ظهراً الساعة ١:٣٠”.



المستشفى أكد أن المولود بصحة جيدة وخُرج إلى المنزل، والأم بصحة جيدة ولم يسجل لديها أي اختلاط أثناء وبعد الولادة وأعيدت إلى قسم العزل لمتابعة العلاج الموصوف.