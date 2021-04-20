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دمشق: بدء توزيع الوجبة القادمة من الغاز خلال يومين

أرجع مدير عمليات الغاز في "شركة محروقات" أحمد حسون، سبب نقص توزيع مادة الغاز المنزلي إلى ضعف التوريدات والتخفيض التدريجي للكميات، وبيّن أن إجمالي النقص يتراوح بين 15 – 20% فقط. 
 
وأكد حسون لصحيفة "الوطن"، أن الوجبة القادمة من الغاز ستفتح خلال اليومين القادمين، ويتحسن الوضع في دمشق وريفها، معتبراً الوضع جيد وسيعود إلى ما كان عليه سابقاً بعد وصول توريدات جديدة.
 
وبيّن أنه كان يتم توزيع 3 ملايين أسطوانة غاز منزلي في الوجبة الواحدة خلال 40 – 45 يوماً، بينما انخفض التوزيع في الوجبة الحالية إلى 2.2 مليون أسطوانة يتم توزيعها على مدى شهرين، وبقي 800 ألف أسطوانة منها، ما أدى لتأخر مستحقات البعض.
 
بدوره، أكد مصدر في "جمعية معتمدي الغاز في دمشق"، أن أغلب معتمدي المدينة أنهوا ارتباطاتهم في الوجبة الماضية، وينتظرون ارتباطات الوجبة القادمة التي لم تبدأ بعد، مبيناً أن عمليات التوزيع كلها تعتمد على الإنتاج المحلي حتى الآن.
 
ويشتكي المواطنون من تأخر دورهم بالحصول على الغاز المنزلي لما يفوق الشهرين، فيما يُرجع المعتمدون السبب إلى عدم وجود كميات كافية من الغاز لتوزيعها، والأمر مرهون بالتوريدات.