دفن الموتى تدرس تجارة القبور عبر السماح بالتنازل عن القبور لغير الأقارب

كشف مدير مكتب دفن الموتى في محافظة دمشق فراس إبراهيم، عن وجود دراسة لطي قرار منع التنازل عن القبور أو الاستضافة لغير الأقارب والصادر عن المكتب التنفيذي، على أن يسمح بالتنازل والاستضافة ضمن اشتراطات محددة.



وأضاف إبراهيم خلال جلسة مجلس محافظة دمشق، أنه بالنسبة لمقبرة برزة يتم حالياً تنفيذ مخططات لتأهيلها وإعادة توزيع القبور بشكل منظم وفق سجلات مكتب الدفن.



وتضمنت طروحات أعضاء مجلس المحافظة أمس الأربعاء، إعادة العمل بقرار السماح بالتنازل والاستضافة في القبر لغير الأقارب، والإسراع في تأهيل مقبرة برزة، وغيرها من الطروحات.



وانتشر مطلع العام الحالي معلومات عن تأجير القبور أو بيعها في دمشق، إلا أن مدير مكتب دفن الموتى في العاصمة فراس إبراهيم أكد أنه لا يوجد قانون محدد لهكذا تصرف، موضحاً أنه يوجد استضافة للقبور، في حين يمنع بيعها أو أجارها إلا عن طريق محكمة وتسمى حينها “استحقاق دفن”.



وبين إبراهيم حينها أن “ما هو منتشر يدعى استضافة وهو أمر مسموح بين الأقارب وبشروط معينة يحددها صاحب المدفن”، متابعاً “من شروط الاستضافة، مرور 5 سنوات على الوفية، وأن يكون الدفن بوجود الورثة وصاحب المدفن”.



يشار إلى أن عدد المقابر في دمشق يصل إلى 33 مقبرة، وكانت عدة تقارير ذكرت أن اكتظاظ تلك المقابر رفع من أسعار القبور إلى ما يقارب العشرة ملايين ليرة للقبر الواحد.