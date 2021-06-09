دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي من الأجواء اللبنانية

تعرضت المنطقة الوسطى والجنوبية في سوريا لعدوان إسرائيلي جديد، من فوق الأراضي اللبنانية، حسبما أعلن مصدر عسكري .



وقال المصدر إن الدفاعات الجوية تصدت لبعض صورايخ العدوان، فيما اقتصرت الخسائر الناجمة عنه على الماديات.



وسمع بداية دوي انفجارات في العاصمة دمشق بعد دقائق من إعلان وكالة الأنباء السورية تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية.



وبالتزامن، قالت مصادر محلية إن الأصوات الانفجارات سمعت أيضاً في حمص، مع ورود أنباء أن العدوان استهدف الجهة الشرقية من المحافظة.



في المقابل، لم يعلق الجانب الإسرائيلي على العدوان، بحسب وكالة فرانس برس.



ويعد هذا الهجوم أول ضربة صاروخية منذ شهر، حيث استهدفت غارات قبل الفجر مدينة اللاذقية قرب قاعدة جوية روسية في الخامس من أيار الماضي.



ويشنّ الاحتلال الإسرائيلي ضربات صاروخية على سوريا منذ العام الماضي، بزعم تقويض القدرات الإيرانية الموجودة على الأراضي السورية.