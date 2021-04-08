دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية
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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري بعد منتصف الليل لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري أنه “في حوالي الساعة الثانية عشرة و56 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن العدوان “أدى إلى إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

إلى ذلك ذكرت قناة المنار اللبنانية أن أحد صواريخ الدفاعات الجوية السورية لاحق طائرة حربية إسرائيلية معادية في أجواء المنطقة الحدودية وسمع دويه في أرجاء الجنوب اللبناني.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي في السادس عشر من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق وأسقطت معظم صواريخ العدوان.

وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية أقدم العدو الإسرائيلي على شن عدة اعتداءات بالصواريخ على الأراضي السورية تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها.