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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية .


وذكر مصدر عسكري أنه ” في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات صواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل وإتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق”.


وأكد المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.


وتصدت وسائط دفاعنا الجوي خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية لسلسلة من الاعتداءات لكيان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية .