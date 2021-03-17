دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية
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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق وأسقطت معظم صواريخ العدوان.

وذكر مصدر عسكري أنه “في تمام الساعة العاشرة و35 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي في الثامن والعشرين من الشهر الماضي لعدوان إسرائيلي جوي استهدف بعض الأهداف في محيط دمشق وأسقطت معظم صواريخ العدو.

وخلال سنوات الحرب العدوانية على سورية تصدت وسائط دفاعنا الجوي لسلسلة من اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى دعم التنظيمات الإرهابية.