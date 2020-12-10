دعوى قضائية كبيرة ضد "فيسبوك".. والسبب؟!

أعلنت المدعية العامة في نيويورك، "ليتيتيا جيمس"، تقديم 47 مدعياً عاماً من مختلف الولايات الأمريكية، دعوى قضائية ضخمة ضد عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وتؤكد الدعوى على اتهام فيسبوك بانتهاك قانون الاحتكار والإضرار بالمنافسة من خلال شراء شركات أصغر مثل إنستغرام وواتساب، لسحق التهديد الذي يشكلانه على أعمال الشركة.



وتركز أيضاً على تاريخ عمليات الاستحواذ التي بدأتها فيسبوك، عندما اشترت في عام 2011 تطبيق إنستغرام بمليار دولار أمريكي، وتطبيق واتساب عام 2014 بتسعة عشر مليار دولار.



وقالت جيمس إنه: «على مدى عقد تقريباً، استخدم فيسبوك هيمنته وقوته الاحتكارية لسحق المنافسين الصغار والقضاء على المنافسة، على حساب المستخدمين العاديين».



ويطالب المدعون المحكمة الفيدرالية بالتدخل بشأن احتمال فصل هذه التطبيقات، كما تطالب الدعوى أيضاً المحكمة بالمنع الفوري لفيسبوك من إجراء أي عمليات استحواذ تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار مع انتهاء القضية.



يذكر أن قبل شهرين فقط، قدمت وزارة العدل الأمريكية و11 ولاية دعوى قضائية ضد غوغل، بدعوى انتهاك الشركة لقانون المنافسة.