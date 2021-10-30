دعوات أممية وأمريكية للعسكر في السودان إلى "ضبط النفس خلال الاحتجاجات المتوقعة السبت"

دعت كل من الأمم المتحدة وواشنطن العسكريين في السودان إلى "ممارسة ضبط النفس كي لا يكون هناك ضحايا"، خلال الاحتجاجات المتوقعة في السودان يوم غد السبت.



وقالت المنظمة الدولية إن الأمين العام أنطونيو غوتيرش قال تعليقا على الأوضاع في السودان: "مع دعوات للتظاهر غدا، أحث العسكريين على إظهار ضبط النفس وعدم إحداث مزيد من الضحايا. يجب السماح للأشخاص بالتظاهر سلميا وهذا ضروري".



وخلال مؤتمر صحفي في روما قبيل مشاركته في لقاءات مجموعة العشرين جدد غوتيرش إدانته "الشديدة للانقلاب والحاجة إلى إعادة تأسيس النظام الانتقالي الذي كان قائما".



وأضافت الأمم المتحدة عبر موقعها في الإنترنت أن فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام إلى السودان قال في بيان، إنه "بالنظر إلى الاحتجاجات المخطط لها غدا، "أريد تذكير الجميع بالحق الأساسي في التجمع السلمي وحرية التعبير".



وجدد دعوته للجيش وقوات الأمن إلى احترام حقوق المتظاهرين وضبط النفس والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة.



كذلك دعت واشنطن الجيش السوداني إلى "ضمان السماح للمواطنين بممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع بأمان وسلام".



وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر "تويتر" إن الولايات المتحدة ملتزمة "بمساعدة السودان في تحقيق أهداف الثورة المتمثلة في مجتمع حر وسلمي وعادل".