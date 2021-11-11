دعم واشنطن لـ"قسد" يقتصر على هذا الأمر فقط ..
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دعم واشنطن لـ"قسد" يقتصر على هذا الأمر فقط ..

أكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن «شراكة الولايات المتحدة مع "قسد" تقتصر فقط على مكافحة تنظيم "داعش"»، لافتاً إلى أن «هذه الشراكة مستمرة لأن تهديد التنظيم ما زال مستمراً».


 وكان قائد "قسد" مظلوم عبدي، قد صرح بأن «الولايات المتحدة أعطت ضمانات لهم ضد عملية تركية محتملة في سوريا»، قائلاً إن «واشنطن تعارض ولن تقبل أي هجوم من جانب تركيا ضد "قسد"».

وفي بداية الشهر الحالي، قال المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، إنه «متأكد من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذّر نظيره التركي رجب طيب أردوغان من أي عملية في شمال شرقي سوريا»، مؤكداً أن «واشنطن لن تتخلى عن شراكتها مع "قسد" كونها فعالة جداً ضد تنظيم "داع ش"».

وكان قد تحدث قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، عن التزام بلاده بدعم قوات "قسد"، التي تقوم بعمليات في سوريا، وأن القوات الأمريكية والتحالف الدولي توفر لها الدعم اللوجستي.

وفي وقت سابق، ذكر أردوغان أن بلاده ستفعل ما يلزم لمكافحة حزب "العمال الكردستاني" و"مسد" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، قائلاً إن «تركيا مستعدة لإطلاق عملية دون تردد ضد التنظيمات خارج الحدود عندما يجب القيام بذلك».