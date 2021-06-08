درعا: جريمتا قتل خلال 24 ساعة.. والضحايا نساء

شهدت محافظة “درعا” جريمتا قتل راح ضحيتهما طفلة وامرأة بحالتَي عنف أسري خلال 24 ساعة.



وقال موقع “درعا 24” المحلي أن امرأة خسرت حياتها على يد زوجها في مدينة “طفس” بريف “درعا” الغربي أول أمس، حيث تعرضت للضرب من قبله بأداة حادة أودت بحياتها فيما أصيبت ابنتها بكسور وفقاً للمصدر.



كما خسرت الطفلة “ملاك الزعبي” حياتها أمس في مدينة “طفس” أيضاً بحسب الموقع ذاته الذي قال أن الطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وأنها فقدت حياتها جراء تعرضها للضرب من قبل والدها، ولم يتبيّن في الحالتين ما إذا تم القبض على الفاعلين.



فيما لم تصدر وزارة الداخلية السورية أي بيان رسمي بشأن الحادثتين، و لاقت الجريمتان إدانة من الأوساط المحلية ومخاوف من تكرر جرائم العنف الأسري ودعوات لردع هذه الحالات.