دراسة لرفع سعر الدخان الوطني..!

كشف وزير الصناعة "زياد صباغ" أنه تم تكليف المؤسسة العامة للتبغ لدراسة آلية التوزيع لإيجاد آلية جديدة لمادة الدخان، مبيناً أنه من الممكن أن يتم رفع السعر قليلاً.





وأوضح الوزير أن كميات الدخان كانت مكدسة في المستودعات ولا يوجد عليها طلب، ونتيجة تغيرات سعر الصرف أصبح هناك تغير في نمط الاستهلاك وازداد الطلب عليها، ما أدى إلى وجود احتكار من بعض ضعاف النفوس وبذلك خلق سوق سوداء.



في سياق آخر، أشار صباغ إلى أن هناك جهود لزراعة الشوندر هذا الموسم لكن لم يتم تأمين البذار اللازم لأن الموجود لدى مؤسسة إكثار البذار غير مجد على المستوى الاقتصادي للفلاح ولوزارة الصناعة باعتبار أن نسبة الحلاوة لا تتجاوز 20 بالمئة.