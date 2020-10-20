دراسة: انخفاض الرواتب يزيد من أمراض القلب

كشفت دراسة حديثة عن علاقة عكسية بين زيادة الراتب أو انخفاضه، وبين أمراض القلب والسكتات الدماغية.



وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل”، فإن الحصول على زيادة في الراتب، قد يحمي من أمراض القلب والسكتات الدماغية، بينما يؤدي خفضها إلى ارتفاع نسبة الإصابة بهذه الأمراض.



وأشارت الدراسة إلى أن ” الذين زادت رواتبهم، كانوا أقل عرضة بنسبة 15% للمعاناة من قصور القلب على مدى السنوات الـ 25 المقبلة”.



فيما ارتفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، بنسبة تقارب 20% لدى الرجال والنساء الذين انخفض دخلهم.



وأشار فريق البحث من مستشفى “النساء بريغهام” ومدرسة “هارفارد” الطبية، إلى أن “النتائج التي توصلوا إليها قد تؤدي إلى دفع الأطباء نحو الاهتمام بشكل أكبر بالظروف المالية للمرضى أثناء فحص أمراض القلب”.



وشملت الدراسة نحو 9 آلاف مشارك من أربعة مجالات عمل مختلفة في الولايات المتحدة، وتتبعهم الفريق على مدى 17 عاما في المتوسط.



وزاد لدى المشاركين الذين انخفض دخلهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17%، لأن انخفاض الدخل يؤدي إلى اتباع نظام غذائي سيء، مثل تناول المزيد من الأطعمة الرخيصة المصنعة والمليئة بالدهون والسكر، وبالتالي هذا ما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



ويمكن لانخفاض الرواتب أن يؤدي أيضا إلى التوتر والقلق، والذي يرتبط بدوره بالتدخين وتعاطي الكحول، كما أنه قد يسبب الاكتئاب، الذي يزيد بدوره من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي.



يذكر أن الرواتب في سوريا تتزايد باستمرار كقيمة نظريا، لكن تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار، يفقد الراتب قوته الشرائية، ما يخفض فعليا من القيمة عمليا.