داعش حاول تصنيع طائرات نفاثة

كشف تقرير لقناة بي بي سي، عن معلومات حول محاولة تنظيم "داعش" تطوير طائرات بدون طيار ذات سرعة عالية تعمل بمحركات نفاثة بسيطة يحدث الاحتراق فيها على شكل نبضات، كتلك المستخدمة في قنابل في-1، التي أسقطت على بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.



ويعد هذا النوع من المحركات من أقدم أنواع المحركات النفاثة وأبسطها ويحدث الاحتراق الداخلي فيه على شكل نبضات.



وبحسب التقرير، فإن إنتاج التنظيم أصبح "تقنياً متقدماً بشكل متزايد وشبه صناعي" فيما بين عامي 2014 و 2017، في ذروة ما سمى بخلافة التنظيم.



وقال التقرير: "إن المواد الأساسية التي يستخدمها مسلحو التنظيم في العراق وسوريا لإنتاج أسلحة ومتفجرات جاءت في الغالب من عدد صغير من عمليات شراء ضخمة نفذتها شركات تملكها عائلات في أوروبا وتركيا".



وأضاف التقرير أن عمليات الشراء بالجملة التي تمت في عامي 2014 و 2015 استمرت في دعم إنتاج أسلحة التنظيم حتى هزيمته في عام 2019.



كما ذكر أن المحققين عثروا على "محرك نبض نفاث كامل البناء" يبلغ طوله أكثر من مترين في مستشفى غرب الموصل بالعراق في أيلول 2017.