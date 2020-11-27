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د. نبوغ العوا شهر فقط ونقترب من الذروة الثانية.. فاحذروا

قال عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فايروس كورونا الدكتور نبوغ نحن في الطريق السريع للذورة الثانية من فايروس كورونا في سوريا وسنصل إليها خلال شهر أو أقل.

وبين العوا أن الإصابات كبيرة في جميع المحافظات وليس عدد منها كما يتحدث البعض حيث نشهد حالات إصابة في عيادات خاصة وعامة لا تسجل في المستشفيات وخاصة أن الرشح يفاقم خطر الإصابة بفايروس كورونا فهو يضعف مناعة المصاب بالرشح فتشتد أعراض الإصابة.

واكد الدكتور العوا أن المدارس تعتبر مدخل لفايروس كورونا إضافة للمطاعم والنوادي وصالات الأفراح والعزاء بسبب الاختلاط الكبير والاكتظاط فيها .

ونوه إلى أن أي إجراءات تؤخذ مهما كانت بسيطة تخفف قدر الإمكان من الإصابة وإنقاذ ما يمكن من الناس وإبعادهم عن الإصابة بالفايروس.

 


 أرابيسك fm