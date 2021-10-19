د. نبوغ العوا: المرضى بالممرات.. الإصابات تتزايد

اوضح عضو الفريق الاستشاري لمكافحة فايروس كورونا د. نبوغ العوا ان جميع المشافي العامة ممتلئة لدرجة أصبحوا يستقبلون المرضى بالممرات، وعلى الصعيد الشخصي راجعني أمس في عيادتي الخاصة 10 مصابين كورونا 3 منهم في حالة سيئة جداً تم تحويلهم إلى المشفى والباقي بحالة متوسطة.



و زادت الإصابات وارتفعت بعد فتح المدارس، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المدرسين والطلاب.



وكذلك ازدادت الإصابات مع بداية الجامعة، والوضع أسوأ بسبب عدم التزام الطلاب الجامعيين بالكمامة.



كما ان المنحنى بالذروة وما زلنا نلتمس عدد كبير من المصابين بمختلف الأعمار ومن فئة الشباب بنسبة أكبر من كبار السن.





ميلودي