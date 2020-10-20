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خيار وفقوس في مصفاة بانياس.. أصحاب الصهاريج الخاصة يشتكون التلاعب بعدد الأحمال المخصصة

اشتكى عدد من سائقي وأصحاب صهاريج الوقود سوء المعاملة في مصفاة بانياس على مبدأ “خيار وفقوس” من حيث عدد الأحمال المخصصة لكل صهريج واقتصارها على 5 أحمال فقط خلال الشهر الواحد .

وأوضح المشتكون أن “سياراتنا مخصص لها 20 حتى 25 حمولة من مادة الوقود في مصفاة بانياس كل شهر، إلا أننا لا نقوم إلا بأربعة حمولات فقط أحيانا 5، مما ينعكس على واقعنا المعيشي بشكل سيء ويعود بالضرر الكبير والقاسي علينا في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها”.

وبين المشتكون أن “هناك أصحاب صهاريج وقود لهم حمولة كل يوم وفي بعض الأحيان حمولتان كل يوم، نتيجة شرائهم الأحمال بمبالغ مالية لزيادة عددها واستمراريتها مما يعود عليهم بالفائدة”.

وتابع المشتكون “وهذا مرده إلى كثرة الرشاوى والفساد بين المعنين بالأمر، بالمقابل هناك أصحاب صهاريج يعانون من ذلك ولا يستطيعون التحميل كل يوم نتيجة هذه التجاوزات”.مردفين “إضافة إلى التلاعب بكمية الحمولات عند كل تعبئة، واستفادة أصحاب الصهاريج من الفائض في كل حمولة”.

وبعد محاولات عدة للتواصل مع مدير مصفاة بانياس  للوقوف على هذه الشكوى واطلاعه على ما أفاد به أصحاب الصهاريج، إلا أنه لم يرد على اتصالاتنا المتكررة.

يشار إلى أنه وعلى الرغم من مرور قرابة شهر ونصف على الوعود بانفراج أزمة البنزين في محافظة طرطوس، إلا أن الطلب يزداد على المادة وطوابير السيارات أمام محطات الوقود تطول يوما بعد يوم.

 



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