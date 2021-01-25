خليل: الواقع الاقتصادي في سوريا بدأ في التحسن

أكد وزير الاقتصاد "محمد سامر خليل" خلال حديث له على التلفزيون السوري أن الواقع الاقتصادي في سوريا بدأ في التحسن، مشدداً على أن طرح الخمسة آلاف ليرة لن يؤدي إلى التضخم.



كما أوضح الوزير أنه لا يوجد زيادة في الكتلة النقدية وإنما استبدال أوراق نقدية بأخرى، وأن كل فئات العملة السورية ستبقى، لكن سيتم استبدال التالف منها بفئة الخمسة آلاف.



ويأتي ذلك بعد أن أعلن مصرف سورية المركزي أمس طرح الفئة النقدية الجديدة "5 آلاف ليرة سورية" في التداول جنباً إلى جنب مع باقي الفئات النقدية المتداولة.



في سياق متصل، اعتبر رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية "عابد فضلية" أن فئة الـ5 آلاف ليرة التي تم طرحها بالأمس من قبل المصرف المركزي كان يجب أن تطرح منذ عدة سنوات لأن المسألة مسألة فئة نقدية ليست كم عملة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي في كل دول العالم يجمع الفئات التالفة وغير المرغوب بها من العملة المحلية ويقوم بإتلافها ومن ثم يحسب وزن الكمية التي تم إتلافها ويطبع عملة أخرى غيرها.



وبحسب فضلية فإن المواطن والمصارف تعاني حالياً من الازدحام الحاصل عليها، وهذا الازدحام ليس بسبب الإقبال الشديد على الإقراض والاقتراض والتسليف إنما أحد أسباب هذا الازدحام الذي يحصل صعوبة عد كمية العملة التي سيتم إقراضها للمواطنين بالإضافة لسوء نوعية العملة الورقية، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تتم طباعة عملة ورقية جديدة وأن تكون من الفئة الأكبر كي تكون هناك سهولة في عد هذه العملة وتخزينها.