خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سورية
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خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.. عودة أكثر من 200 لاجئ من لبنان إلى سورية

أفادت وسائل إعلام مختلفة، بأن أكثر من 200 لاجئ سوري، عادوا خلال الـ 24 ساعة الفائتة، من لبنان إلى قراهم في سورية.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين في سورية، أصدر بياناً اليوم الأربعاء، قال فيه: “خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عاد 213 لاجئاً (منهم 64 امرأة و108 أطفال) إلى سورية من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين”.

ولفت بيان المركز إلى أنه لم يُسجل عودة لاجئين سوريين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

من جهة ثانية، ذكرت الوكالة الروسية المذكورة، أن “الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري، قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما في ريف دمشق، ومدينتي جاسم والحارة في ريف درعا على مساحة 1.7 هكتار، إضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 18 عبوة ناسفة”.

ويستمر اللاجئون السوريون بالعودة إلى وطنهم بين الحين والآخر، حيث عاد في 21 تشرين الأول الفائت، أكثر من 520 لاجئ من لبنان إلى مناطقهم في سورية، التي تم تأمينها واستعادة السيطرة عليها من قبل الجيش السوري.

يذكر أنه بتاريخ 11 من تشرين الثاني الجاري، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للاجئين في دمشق، بمشاركة دولية واسعة، ودعا المؤتمر، المجتمع الدولي إلى دعم إعادة اللاجئين وعودتهم إلى الحياة الطبيعية، فضلاً عن زيادة المساعدات الموجهة إلى سورية.