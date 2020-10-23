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خلاف بين “الصحة” و “الجمارك” على خلفية مداهمة الأخيرة للصيدليات ومستودعات الأدوية

خلاف بين “الصحة” و “الجمارك” على خلفية مداهمة الأخيرة للصيدليات ومستودعات الأدوية

أثارت المداهمات التي قام بها عناصر الضابطة الجمركية على بعض الصيدليات ومستودعات الأدوية، حفيظة وزير الصحة حسن الغباش، ما دفعه إلى توجيه كتاب ذو لهجة فريدة من نوعها إلى وزير المالية كنان ياغي.


وقال الغباش، في كتابه ذو الرقم (75/ص. م. و) بتاريخ 21/10/2020، والموجه إلى ياغي: “عطفاً على موضوع مداهمة الضابطة الجمركية منفردة لبعض الصيدليات ومستودعات الأدوية المرخصة أصولاً”.


وأضاف الغباش: “إن الرقابة على المنشآت الصيدلانية المرخصة هي من الصلاحيات الممنوحة قانوناً لوزارة الصحة ومديرياتها ولجانها المشتركة المختصة”.


وأكّد الكتاب على أنّ وزارة الصحة ومديرياتها ولجانها تستطيع التمييز جيداً بين الدواء المهرب غير النظامي والدواء المستورد أصولاً”.


وطلب وزير الصحة من وزير المالية، وفقاً للكتاب، “التوجيه لمن يلزم لعدم مداهمة الصيدليات ومستودعات الأدوية المرخصة أصولاً من قبل الضابطة الجمركية بشكل منفرد”.

 

 


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